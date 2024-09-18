Крымский полуостров: погода 19 сентября

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ветреная погода.

В четверг (19 сентября) еще вероятны локальные дожди с грозами. В пятницу (20 сентября), благодаря распространению на полуостров с севера барического гребня антициклона, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный (7-12 м/с), в степных и предгорных районах сильный (17-22 м/с). Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 9…12°; днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».