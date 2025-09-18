Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 19 сентября

18.09.2025

19 сентября  южный циклон из Крыма сместится на Краснодарский край.

Ночью  еще  пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, а  днем кратковременный дождь возможен в восточных районах. Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 18…23°, в горах 12…17°. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 17°, днем 20…25°, в горах 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

