Крымский полуостров: погода 19 января

В ближайшие два дня (19-20 января) атмосферные фронтальные разделы вызовут в Крыму дожди, днем в субботу переходящие в мокрый снег, снег; в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.

Местами ожидается отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью +5…+10°; днем +9…+14°. В субботу похолодает: ночью и днем 0…+5°, на побережье до +8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.