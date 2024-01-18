Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 19 января
актуально в республике
ский полуостров: погода 19 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 19 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:48 18.01.2024

В ближайшие два дня (19-20 января) атмосферные фронтальные разделы вызовут в Крыму дожди, днем в субботу переходящие в мокрый снег, снег; в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.

Местами ожидается отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью +5…+10°; днем +9…+14°. В субботу похолодает: ночью и днем 0…+5°, на побережье до +8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.