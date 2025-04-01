Крымский полуостров: погода 2 апреля

В ближайшие сутки — 2 апреля — погода в Крыму изменится.

Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер 2 апреля восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с, 3 апреля северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».