Крымский полуостров: погода 2 апреля

Завтра — 2 апреля — погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем.

Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +26…+31°, на побережье и в горах +20…+25°. В последующие двое суток на смену жаркого тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Дневная температура воздуха понизится на 8-10°, ночная на 4-5°. Без осадков, лишь 3 апреля в отдельных районах вероятны небольшие дожди, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».