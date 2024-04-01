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ский полуостров: погода 2 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 2 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:20 01.04.2024

Завтра — 2 апреля — погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем.

Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +26…+31°, на побережье и в горах +20…+25°. В  последующие двое суток на смену  жаркого  тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Дневная температура воздуха понизится на 8-10°, ночная на 4-5°. Без осадков, лишь 3 апреля в отдельных районах вероятны небольшие дожди, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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