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ский полуостров: погода 2 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 2 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:49 01.08.2024

В ближайшие два дня (2 и 3 августа) погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 28…33°, в горах 21…26°. В воскресенье под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных  районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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