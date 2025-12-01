Крымский полуостров: погода 2 декабря

Во вторник 2 декабря под влиянием Балканского циклона в Крыму еще местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ночью и утром вероятен туман.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+9°, в горах 0…+2°; днем +10…+14°, в горах +3…+8°. В последующие сутки осадки прекратятся. Ветер изменит направление на восточное и в степных, предгорных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 8