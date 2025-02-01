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Крымский полуостров: погода 2 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 2 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:42 01.02.2025

В воскресенье (2 февраля) погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта, с волнами.

Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +8°, в горах -1…-3°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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