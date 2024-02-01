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ский полуостров: погода 2 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 2 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:44 01.02.2024

В ближайшие сутки 2 февраля в Крыму ночью без осадков, днем атмосферный фронт атлантического циклона вызовет местами небольшой дождь, в горах мокрый снег.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами  порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°; днем +3…+8°, в горах ночью и днем -1…-3°. В субботу 3 февраля без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на южном побережье +1…+3°, днем +2…+7°, в горах около 0°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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