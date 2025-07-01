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Крымский полуостров: погода 2 июля

Крымский полуостров: погода 2 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:22 01.07.2025

2 июля погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона с приземным центром над центральными районами ЕТР.

Без осадков, лишь днем 2 июля холодный атмосферный фронт принесет на полуостров небольшие дожди, вероятны грозы. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, первого июля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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