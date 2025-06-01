Крымский полуостров: погода 2 июня

В ближайшие сутки 2 июня в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков; в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха 2 июня: ночью 13…18°, в горах 6…11°; днем 23…28°, в горах 16…21°. 3 июня без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».