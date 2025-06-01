Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 2 июня
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 2 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 2 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:30 01.06.2025

В  ближайшие сутки  2 июня в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков; в дневные часы местами пройдут кратковременные  грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.  Температура воздуха  2  июня: ночью 13…18°, в горах 6…11°; днем 23…28°, в горах 16…21°. 3  июня  без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 31 мая
Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.