Крымский полуостров: погода 2 июня

В воскресенье (2 июня) и в начале рабочей недели (3 и 4 июня) в Крыму ожидается сухая и жаркая погода.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 27…32°, на побережье и в горах 21…26°. В последующие двое суток ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.