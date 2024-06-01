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ский полуостров: погода 2 июня
фото: pexels

Крымский полуостров: погода 2 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:38 01.06.2024

В воскресенье (2 июня) и в начале рабочей недели (3 и 4 июня) в Крыму ожидается сухая и жаркая погода.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 27…32°, на побережье и в горах 21…26°. В последующие двое суток ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4 градуса, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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