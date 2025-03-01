Крымский полуостров: погода 2 марта

В воскресенье (2 марта) характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт.

Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Ветер восточный , юго-восточный 7-12 м/с. Ночные температуры составят: -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем +2…+7°, в горах 0…-5°. В понедельник (3 марта) ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, снег, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, на южном побережье 0…+5°; днем +2…+7°, в горах-1…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода на 25 февраля

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