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Крымский полуостров: погода 2 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 2 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:56 01.03.2025

В воскресенье (2 марта) характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт.

Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Ветер восточный , юго-восточный 7-12 м/с. Ночные температуры составят: -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем +2…+7°, в горах 0…-5°. В понедельник (3 марта) ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, снег, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.  Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, на южном побережье 0…+5°; днем +2…+7°, в горах-1…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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