Крымский полуостров: погода 2 марта

В выходные дни (2 и 3 марта) в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 2 марта местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем +8…+13°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.