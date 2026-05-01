Крымский полуостров: погода 2 мая

В выходные дни 2 и 3 мая погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.
Ночью без осадков, днем местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха понизится до +1…+6°, в степных и предгорных районах до заморозков -2°, дневная составит +11…+15°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
С тегами: погода в Крыму
С тегами: погода в Крыму