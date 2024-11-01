Крымский полуостров: погода 2 ноября

После продолжительной сухой и теплой погоды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, 2-3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Завтра 2 ноября ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, в горах 4…9°; днем 17…22°, в горах 10…15°.

В воскресенье, 3 ноября, ночью дождь, в горах со снегом, днем без осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8-10° и составит: ночью 0…5°, днем 5…10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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