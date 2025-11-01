Крымский полуостров: погода 2 ноября

2 ноября ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с; днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +10°; днем +15…+18°, в горах +8…+13°. В последующие двое суток потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

