Крымский полуостров: погода 2 ноября
01.11.2025

В начале месяца (2-4 ноября) в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря  продолжающемуся влиянию антициклона.

2 ноября ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с; днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +10°; днем +15…+18°, в горах +8…+13°. В последующие двое суток потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

