Крымский полуостров: погода 2 ноября

В начале месяца (2-4 ноября) в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона.
2 ноября ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с; днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +10°; днем +15…+18°, в горах +8…+13°. В последующие двое суток потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму