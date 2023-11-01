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ский полуостров: погода 2 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 2 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:22 01.11.2023

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

2 ноября местами  ожидаются небольшие дожди. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье до 16°; днем 16…21°, в горах 10…15°. 3 ноября дожди пройдут повсеместно, ночью и утром в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, вероятны грозы. Ветер восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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