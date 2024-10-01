Крымский полуостров: погода 2 октября

В среду (2 октября) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на южном и восточном побережье до 18°; днем 19…24°, в горах 13…18°. В последующие двое суток (3-4 октября), благодаря области повышенного атмосферного давления установится сухая погода, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».