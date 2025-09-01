Крымский полуостров: погода 2 сентября

Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем 24…29°, в горах 17… 22°. В последующие двое суток погоду полуострова определит область повышенного атмосферного давления. Без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.