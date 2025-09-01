Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 2 сентября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 2 августа

Крымский полуостров: погода 2 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:11 01.09.2025

Во вторник (2 сентября) погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.

Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем 24…29°, в горах 17… 22°. В последующие двое суток погоду полуострова определит область повышенного атмосферного давления. Без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Крыму продолжается лето - море по-прежнему теплое. Где самое теплое?
Просмотры: 2 122

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x