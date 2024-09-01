В ближайшие двое суток (2-3 сентября) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанный с ней фронт окклюзии вызовут в отдельных районах кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 27..32°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».