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ский полуостров: погода 2 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 2 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:53 01.09.2024

В ближайшие двое суток (2-3 сентября) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанный с ней фронт окклюзии вызовут в отдельных районах кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 27..32°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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