Крымский полуостров: погода 2 января. В выходные «вангуют» значительное потепление

В ближайшие два дня (2 и 3 января) погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки.

2 января местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью еще холодно -4…-9°, на побережье 0…-3°; а днем потеплеет до +2…+7°, в горах -1…-5°. В субботу сохранится юго-западный ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Ночью без существенных осадков, днем дождь, в горах со снегом. Температура воздуха повысится ночью до +1…+6°, днем до +7…+12°, в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

