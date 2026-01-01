Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 2 января. В выходные "вангуют" значительное потепление
Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:56 01.01.2026

В ближайшие два дня  (2 и  3 января) погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки.

2 января местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью еще холодно -4…-9°, на побережье 0…-3°; а  днем  потеплеет до +2…+7°, в горах -1…-5°.  В субботу сохранится юго-западный  ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Ночью без существенных осадков, днем дождь, в горах со снегом. Температура воздуха повысится  ночью  до +1…+6°, днем до +7…+12°, в горах +1…+6°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

