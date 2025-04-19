Крымский полуостров: погода 20 апреля

В воскресенье и понедельник 20-21 апреля погода на полуострове будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Ночью без осадков; днем вероятны отдельные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +17…+22° , в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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