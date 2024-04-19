Крымский полуостров: погода 20 апреля

В выходные дни (20-21 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, днем в субботу и в воскресенье местами сильные. Ветер в субботу восточный ночью 8-13 м/с, днем 10-15 м/с, местами 20-25 м/с Температура воздуха ночью +6…+11°, на побережье до +14°; днем +18…+23°, в горах +12…+17°. В воскресенье сильный ветер сохранится (10-15 м/с, местами 20-25 м/с), но сменит направление с восточного на юго-западное, ночная температура воздуха существенно не изменится; днем понизится до +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».