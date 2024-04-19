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ский полуостров: погода 20 апреля
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 20 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:20 19.04.2024

В выходные дни  (20-21 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, днем в субботу и в воскресенье местами сильные. Ветер в субботу восточный ночью 8-13 м/с, днем 10-15 м/с, местами 20-25 м/с Температура воздуха ночью +6…+11°, на побережье до +14°; днем +18…+23°, в горах +12…+17°. В воскресенье  сильный ветер  сохранится (10-15 м/с, местами 20-25 м/с), но  сменит направление с восточного на юго-западное, ночная температура воздуха существенно не изменится; днем понизится  до +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и в посёлке Крыма — здесь.

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