Крымский полуостров: погода 20 августа

Во вторник (20 августа) на полуострове сохранится сухая жаркая погода, благодаря влиянию Азорского антициклона и тропической воздушной массы.

Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на южном и восточном побережье до 24°; днем 31…36°, в горах 23…28°. В среду и в четверг (21-22 августа) в ночные часы без осадков, в дневные за счет развития внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».