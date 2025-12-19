Крымский полуостров: погода 20 декабря

Без осадков. В ночные и утренние часы в северных, центральных и восточных районах ожидается туман. Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.