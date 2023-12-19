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ский полуостров: погода 20 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 20 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:33 19.12.2023

20 декабря и в следующие сутки в Крыму ожидается умеренно-теплая погода.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. В среду, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков; в четверг зона атмосферного фронтального раздела обусловит на полуострове небольшие дожди, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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