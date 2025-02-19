Крымский полуостров: погода 20 февраля

В ближайшие трое суток (20-22 февраля) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Местами пройдет снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, на южном побережье -4…-6°, в горах -13…-15°; днем -2…+3°, в горах -5…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму