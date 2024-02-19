Крымский полуостров: погода 20 февраля

В ближайшие двое суток 20 и 21 февраля в Крыму сохранится прохладная погода.

Без существенных осадков, лишь ночью 20 февраля в южных районах и в горах ожидается мокрый снег, снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +3…+8°, в горах около 0°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.