Крымский полуостров: погода 20 июля

В воскресенье 20 июля и понедельник 21 июля в Крыму в дневные часы благодаря полю пониженного атмосферного давления вероятны локальные кратковременные дожди с грозами.
Ночью без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму