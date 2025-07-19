Крымский полуостров: погода 20 июля

Ночью без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В воскресенье 20 июля и понедельник 21 июля в Крыму в дневные часы благодаря полю пониженного атмосферного давления вероятны локальные кратковременные дожди с грозами.

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