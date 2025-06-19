Крымский полуостров: погода 20 июня

20 июня в Крыму ночью без осадков.

Утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, местами грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с; днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 12…14°; днем 21…26°, в горах 15…20°. В выходные дни (21 и 22 июня) преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха понизится до 11…16°, в горах до 5…10°; дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».