Крымский полуостров: погода 20 июня

В ближайшие двое суток суток (20-21 июня) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без осадков, лишь днем 19 июня в центральных, южных и восточных районах вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха 19-20 июня: ночью 17..22; днем 28…33°, в горах 21…26°. 21 июня минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.