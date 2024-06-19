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ский полуостров: погода 20 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 20 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:53 19.06.2024

В ближайшие двое суток суток (20-21 июня)  погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без осадков, лишь днем 19 июня в  центральных, южных и восточных районах вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха 19-20 июня: ночью 17..22; днем 28…33°, в горах 21…26°. 21 июня минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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