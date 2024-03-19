Крымский полуостров: погода 20 марта

20 марта погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».