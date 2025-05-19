Крымский полуостров: погода 20 мая

Во вторник (20 мая) погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами.

Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +12…+17°, в горах +5…+10°. В последующие сутки (21 мая) дожди прекратятся. Ночные температуры воздуха не изменятся, дневные повысятся 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 15 мая

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