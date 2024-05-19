Крымский полуостров: погода 20 мая

В ближайшие двое суток (20-21 мая) погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона.

Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Температура воздуха ночью +6…+11°, на побережье до +14°; днем +21…+26°, в горах +13…+18°. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.