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ский полуостров: погода 20 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 20 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:15 19.05.2024

В ближайшие двое суток (20-21 мая) погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией  Скандинавского антициклона.

Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Температура воздуха ночью +6…+11°, на побережье до +14°; днем +21…+26°, в горах +13…+18°. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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