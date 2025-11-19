Крымский полуостров: погода 20 ноября

Благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца рабочей недели и в выходные дни в Крыму установится теплая погода.

Без осадков, лишь в ближайшие сутки 20 ноября вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+20°, в выходные дни (22 и 23 ноября) воздух прогреется до +24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 113