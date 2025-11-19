Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 20 ноября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 20 ноября
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 20 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:46 19.11.2025

Благодаря выносу  воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца рабочей недели и в выходные дни в Крыму установится теплая погода.

Без осадков, лишь в ближайшие сутки 20 ноября вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+20°, в выходные дни (22 и 23 ноября) воздух прогреется до +24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.