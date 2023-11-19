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ский полуостров: погода 20 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 20 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:58 19.11.2023

В понедельник (20 ноября) погода в  Крыму будет определяться тыловой частью южного циклона.

Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, местами сильные осадки; днем умеренные осадки будут наблюдаться лишь в южных и восточных районах Крыма. Ветер северо-западный 8-13м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1…6°, в горах -2…-4°. Во вторник (21 ноября) . Местами дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха -2…+3°, на побережье до 8°, максимальная 7…12°, в горах 1…6°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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