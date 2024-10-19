Крымский полуостров: погода 20 октября

В воскресенье (20 октября) в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода.

Местами пройдут дожди, в горах со снегом; в восточных районах временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 8…13°; в горах ночью и днем 0…-2°. В начале рабочей недели осадки постепенно прекратятся. Минимальная температура воздуха существенно не изменится; максимальная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».