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Крымский полуостров: погода 20 октября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 20 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:29 19.10.2024

В воскресенье (20 октября) в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода.

Местами пройдут дожди, в горах со снегом; в восточных районах временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 8…13°; в горах ночью и днем 0…-2°. В начале рабочей недели осадки постепенно прекратятся. Минимальная температура воздуха существенно не изменится; максимальная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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