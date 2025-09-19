Крымский полуостров: погода 20 сентября

Ветер северо-западный, в воскресенье и понедельник перейдет на восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 17°, днем 20…25°, в горах 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

