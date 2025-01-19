Крымский полуостров: погода 20 января

В начале рабочей недели ( 20-21 января) погоду в Крыму будет определять антициклон.

Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха в понедельник: ночью -3…+2°; днем +4…+9°,в горах +1…+3°. Во вторник температура воздуха повысится на на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 16 января

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