Крымский полуостров: погода 20 января

В начале рабочей недели ( 20-21 января) погоду в Крыму будет определять антициклон.
Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха в понедельник: ночью -3…+2°; днем +4…+9°,в горах +1…+3°. Во вторник температура воздуха повысится на на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму