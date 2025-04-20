Крымский полуостров: погода 21 апреля

В ближайшие трое суток 21-23 апреля погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.
Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на южном и восточном побережье до+14°; днем +17…+22° , в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму