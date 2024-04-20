Крымский полуостров: погода 21 апреля

В воскресенье (21 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°. В понедельник (22 апреля) появится условия для развития внутримассовой конвекции. Ночью преимущественно без осадков; днем вероятны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью+ 4…+9°, на побережье до +12°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».