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ский полуостров: погода 21 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 21 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:34 20.04.2024

В воскресенье  (21 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°. В понедельник (22 апреля) появится  условия для развития внутримассовой конвекции. Ночью преимущественно без осадков; днем вероятны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью+ 4…+9°, на побережье до +12°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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