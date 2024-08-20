Крымский полуостров: погода 21 августа

В среду и в четверг (21-22 августа) в Крыму в ночные часы без осадков.

В дневные за счет развития внутримассовой конвекции местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы. Температура воздуха существенно не изменится: ночью 14…19°, на южном и восточном побережье до 24°; днем 31…36°, в горах 23…28°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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