Крымский полуостров: погода 21 декабря

В воскресенье 21 декабря в Крыму без существенных осадков, в понедельник 22 декабря вероятны локальные небольшие дожди.
В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
