Крымский полуостров: погода 21 декабря
Крымский полуостров: погода 21 декабря

20.12.2025

В воскресенье 21 декабря в Крыму без существенных осадков, в понедельник  22 декабря вероятны локальные небольшие дожди.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха  ночью +2…+7°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

