Крымский полуостров: погода 21 декабря

В ближайшие двое суток (21-22 декабря) в Крыму сохранится умеренно теплая погода, благодаря поступлению на полуостров средиземноморских воздушных масс.

В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы вызовут местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем 22 декабря местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 21 декабря ночью +4…+9°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°; 22 декабря ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.