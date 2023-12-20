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ский полуостров: погода 21 декабря
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 21 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:33 20.12.2023

В ближайшие двое суток (21-22 декабря) в Крыму сохранится умеренно теплая погода, благодаря поступлению на полуостров средиземноморских воздушных масс.

В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы вызовут местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем 22 декабря местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 21 декабря ночью +4…+9°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°; 22 декабря ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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