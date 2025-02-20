Крымский полуостров: погода 21 февраля

В ближайшие трое суток (21-23 февраля) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдет снег, днем (21 февраля) в отдельных районах сильный снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, 22 и 23 февраля в восточных районах достигнет штормовых значений 25 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, на южном и восточном побережье -3…-7°, в горах -14…-16°; днем -4…+1°, в горах -6…-11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».