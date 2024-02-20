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ский полуостров: погода 21 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 21 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 20.02.2024

В ближайшие двое суток 21  и 22 февраля в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +3…+8°, в горах около 0°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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