Крымский полуостров: погода 21 февраля

В ближайшие двое суток 21 и 22 февраля в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +3…+8°, в горах около 0°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.