Крымский полуостров: погода 21 июля

В ближайшие двое суток 21 и 22 июля в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем 21 июля вероятны локальные кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 29…34°, в горах 22…27°. 22 июля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 17 июля

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