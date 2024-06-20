Крымский полуостров: погода 21 июня

21 июня в Крыму без существенных осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных и восточных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха 20 июня: ночью 18…23°, в горах 15…17°; днем 29…34°, в горах 22…27°; 21 июня температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».