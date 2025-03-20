Крымский полуостров: погода 21 марта

В пятницу 21 марта и в предстоящие выходные дни (22-23 марта) в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться.

Ночью все еще прохладно, от 2° мороза до 3° тепла, на побережье до 6° тепла. Дневная температура составит 9-14° тепла, в горах 3-8° тепла. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 17 марта

Просмотры: 2