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Крымский полуостров: погода 21 марта
иллюстрация: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 21 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:54 20.03.2025

В пятницу 21 марта и в предстоящие выходные дни (22-23 марта) в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться.

Ночью все еще прохладно, от 2° мороза до 3° тепла, на побережье до 6° тепла. Дневная температура составит 9-14° тепла, в горах 3-8° тепла. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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